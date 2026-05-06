Corebridge Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corebridge Financial stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Corebridge Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at