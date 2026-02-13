CoreCivic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CoreCivic ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CoreCivic die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreCivic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 604,0 Millionen USD im Vergleich zu 479,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CoreCivic im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at