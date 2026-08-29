CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
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29.08.2026 16:20:01
CoreCivic Exec Sells 29,000 Shares, Netting Nearly $1 Million
Anthony L. Grande, EVP, Chief Development Officer of CoreCivic (NYSE:CXW), sold 29,199 shares of common stock on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($33.61); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($33.58).CoreCivic is a leading specialty real estate investment trust with a diversified portfolio of correctional and detention facilities generating $2.5 billion in TTM revenue and $127.9 million in net income. The company maintains a strategic market position through long-term government contracts that provide revenue stability and predictability. CoreCivic's competitive advantage derives from its operational expertise in facility management, established relationships with government agencies, and a geographically diversified portfolio of specialized real estate assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreCivic Inc Registered Shs
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