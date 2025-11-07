CoreCivic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CoreCivic präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CoreCivic im vergangenen Quartal 580,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreCivic 491,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at