CoreCivic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CoreCivic gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,49 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 744,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 580,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at