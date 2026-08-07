CoreCivic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CoreCivic hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 538,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 684,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at