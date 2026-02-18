CORELENS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CORELENS lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen PLN – eine Minderung von 79,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,0 Millionen PLN eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,080 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte CORELENS ein Ergebnis je Aktie von -0,330 PLN vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 62,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,45 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,40 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at