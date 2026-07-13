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13.07.2026 06:31:29
Corem Property Group Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Corem Property Group Registered A lud am 10.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 SEK, nach -0,410 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,17 Prozent zurück. Hier wurden 787,0 Millionen SEK gegenüber 896,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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