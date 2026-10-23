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23.10.2026 06:31:29
Corem Property Group Registered A präsentierte Quartalsergebnisse
Corem Property Group Registered A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 796,0 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 850,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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