Corem Property Group Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

Corem Property Group Registered A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 796,0 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 850,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at