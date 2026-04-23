Corem Property Group Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corem Property Group Registered A ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corem Property Group Registered A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 799,0 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 896,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,220 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,45 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at