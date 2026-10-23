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23.10.2026 06:31:29
Corem Property Group Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Corem Property Group Registered B stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Corem Property Group Registered B -0,320 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corem Property Group Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 796,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 850,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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