Corem Property Group Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Corem Property Group Registered B stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Corem Property Group Registered B -0,320 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corem Property Group Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 796,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 850,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at