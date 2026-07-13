Corem Property Group Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corem Property Group Registered B gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,410 SEK erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,17 Prozent auf 787,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at