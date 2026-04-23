Corem Property Group Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Corem Property Group Registered B hat am 22.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Corem Property Group Registered B ein EPS von -0,070 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 799,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,220 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,45 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at