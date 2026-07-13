Corem Property Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Corem Property Group Registered äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Corem Property Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,410 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Corem Property Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 787,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at