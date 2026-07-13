|
13.07.2026 06:31:29
Corem Property Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Corem Property Group Registered äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Corem Property Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,410 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Corem Property Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 787,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!