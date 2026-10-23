Corem Property Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corem Property Group Registered veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 796,0 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 850,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at