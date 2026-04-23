Corem Property Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corem Property Group Registered hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corem Property Group Registered -0,070 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,83 Prozent auf 799,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 896,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at