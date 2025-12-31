|
Corestate Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Corestate Capital gab am 30.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 66,52 Prozent zurück. Hier wurden 7,8 Millionen EUR gegenüber 23,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
