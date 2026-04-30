Coretronic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coretronic hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coretronic ein EPS von 0,050 TWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Coretronic 9,36 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at