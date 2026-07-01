CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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01.07.2026 17:55:00
CoreWeave, Nebius shares tumble as Meta stands to become a fresh threat in the cloud
Meta’s reported interest in monetizing its AI infrastructure is leading investors to question the sustainability of neocloud business models.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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