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12.11.2026 06:31:28
CoreWeave A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CoreWeave A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
CoreWeave A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 70,46 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,890 ARS je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 202,86 Prozent auf 5 490,88 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 813,00 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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