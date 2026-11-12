CoreWeave A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CoreWeave A hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CoreWeave A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 70,46 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -10,890 ARS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 202,86 Prozent auf 5 490,88 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 813,00 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at