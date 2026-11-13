Nebius Aktie

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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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13.11.2026 20:59:12

CoreWeave and Nebius Group: 1 Soars, the Other 1 Plunges. A Tale of 2 Neoclouds

The lingering question about the future of artificial intelligence (AI) is whether the relentless demand is sustainable and how long it can reasonably last. The increasingly negative public opinion about data centers and the recent resignation of Nvidia CEO Jensen Huang have only complicated an already complex question.

The results of neocloud operators might provide some much-needed insight. This budding segment of cloud computing stockpiles graphics processing units (GPUs) and other high-performance chips to provide users with the computational horsepower necessary for AI processing. Demand for the so-called GPU-as-a-service (GPUaaS) offers an alternative view of the industry.

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Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 47,93 -6,08% CoreWeave
Nebius 104,96 -9,17% Nebius
Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs 7 940,00 -17,33% Nebius Group N.V. Registered Shs -A- Cert Deposito Arg Repr 0.037037 Shs

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ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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