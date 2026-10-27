Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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27.10.2026 22:41:00
CoreWeave and other AI stocks rise as Anthropic restores the market’s faith in sustained spending
Now that investors have been able to dive further into Anthropic’s IPO filing, they’re seeing the same sorts of trends that helped buoy AI stocks for much of this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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