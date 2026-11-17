CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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17.11.2026 11:43:01
CoreWeave Answered the Biggest Question About AI Stocks. Now Nvidia Has to Confirm It.
It's been a rough few weeks for AI stocks. On Nov. 5 alone, the Nasdaq Composite fell 5.5%, which left it about 12% below the record it set in October. AI cloud providers, also known as neoclouds) took some of the worst damage. CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Nebius (NASDAQ:NBIS) and Iren (NASDAQ:IREN) had each fallen at least 40% from the Nasdaq's Oct. 6 peak, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) lost more than $400 billion of market value in one two-day slide, and that was before the scandal and departure of CEO Jensen Huang came to light.
Then, CoreWeave reported its third-quarter results on Nov. 10, and its stock jumped about 14% in premarket trading the next morning. Nvidia, Nebius, Iren, Oracle (NYSE:ORCL), and many other AI-related stocks rose with it. With Nvidia set to report earnings after the close on Tuesday, here's what CoreWeave's report answered about the AI trade, and what questions Nvidia's report still needs to answer.
Image source: Getty Images.
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