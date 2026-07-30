Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
30.07.2026 23:09:18
CoreWeave bows to investor pushback on debt linked to Anthropic contracts
Sweetened terms reflect shifting power dynamics as lenders grow cautious on AI risksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!