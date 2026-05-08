Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
08.05.2026 11:35:02
CoreWeave CEO Says Nvidia Must Expand AI Capacity Or Risk Losing Customers To AMD As IREN Deal Boosts Infrastructure
This article CoreWeave CEO Says Nvidia Must Expand AI Capacity Or Risk Losing Customers To AMD As IREN Deal Boosts Infrastructure originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Iren S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|386,40
|11,16%
|CoreWeave
|96,63
|-11,45%
|Iren S.p.A.
|2,59
|1,49%
|NVIDIA Corp.
|182,60
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.