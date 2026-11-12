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12.11.2026 06:31:28
CoreWeave: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CoreWeave lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,220 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 168,27 Prozent auf 3,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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