CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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23.11.2026 18:00:02
CoreWeave Has a $132.5 Billion Backlog. Can It Outrun Its Interest Costs?
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) delivered 168% revenue growth and built a $132.5 billion backlog, yet interest expense still exceeds adjusted operating income. Management expects positive adjusted net income in 2028 as GPU contracts renew and infrastructure capacity expands. If operating income can grow faster than financing costs, the company's financial outlook could improve substantially.
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 22, 2026.
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