CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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15.04.2026 20:20:00
CoreWeave Has a Massive $88 Billion Revenue Backlog. Here's Why the Stock Could 10x in 5 Years.
Neocloud companies have gained prominence in recent months, thanks mainly to their timely business model of leasing much-needed computing capacity in dedicated artificial intelligence (AI) data centers equipped with graphics processing units (GPUs).However, these companies don't just offer GPU-accelerated foundational data center infrastructure. They also offer access to popular large language models (LLMs), enabling customers to build, customize, and deploy AI applications.Not surprisingly, the business model has been quite popular, which is precisely why neocloud provider CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has been landing lucrative contracts at a nice clip, including with hyperscalers and leading AI companies. CoreWeave went public just over a year ago. The stock is up 195% since then, despite coming under pressure following a steep climb in its first couple of months on the market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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