CoreWeave Is Down 13% in a Week. Here's the Price at Which I'd Buy

CoreWeave's (NASDAQ: CRWV) stock has plunged 54% over the past 12 months, and it set a new 52-week low of $53.50 on Oct. 22. In the past week alone, it sank about 13%. Let's see why this neocloud stock fizzled out -- and if it's becoming a compelling buy at these prices.

CoreWeave was once an Ethereum miner, but it repurposed its Nvidia (NASDAQ: NVDA) GPUs to train AI models after the cryptocurrency market crashed in 2018.

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