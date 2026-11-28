CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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28.11.2026 18:30:02
CoreWeave Is Down 40% This Year. Is This a Once-in-a-Lifetime Buying Opportunity?
The artificial intelligence (AI) revolution is in full swing. Yet, some notable companies in the industry aren't convincing investors. One of them is CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a corporation that offers cloud-based AI compute capacity through a network of data centers. CoreWeave went public last year in what was a successful IPO. However, the company's shares have dropped 40% this year and are now near the IPO price of $40. Is this an amazing buying opportunity for patient investors focused on the long game?
Image source: The Motley Fool.
CoreWeave isn't a particularly big player in the vast cloud computing market. However, demand for the company's services has been soaring. Since it specializes in providing the computing infrastructure needed to train, deploy, and run AI models, and companies are racing to do just that, CoreWeave's business is booming, and that's being reflected in its financial results.
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