CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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11.09.2026 19:30:00
CoreWeave Is My Top IPO Pick Right Now: Over 75% of Its Revenue Is Locked In Through Contracts
CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a provider of cloud-based AI infrastructure services, went public at $40 per share on March 28, 2025. Its stock closed at a record high of $183.58 on June 20, 2025, but it now trades at about $90. Three major challenges weighed down its stock.
First, its enterprise value reached $91.1 billion -- or 18 times its 2025 sales -- when its stock hit its all-time high. Second, it struggled to justify that premium valuation as its debt and expenses surged. Lastly, a guidance cut related to data center delays in late 2025 spooked its investors.
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