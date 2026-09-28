Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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28.09.2026 19:00:01
CoreWeave Just Gave Investors Multiple Reasons to Remain Bullish on Its Stock
Artificial intelligence (AI) investors have been a bit bearish on CoreWeave (NASDAQ:CRWV) stock of late. It's been falling in recent months, and it's down around 45% from its 52-week high.
But there could be reasons for investors to stay positive, as the company is experiencing significant demand. It rents out compute space to tech companies, giving them access to Nvidia's latest chips. And demand is so strong that the company has been charging higher prices.
Image source: Getty Images.
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