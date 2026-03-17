CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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17.03.2026 19:15:00

CoreWeave Just Landed a Deal With Perplexity. Why This Neocloud Stock Could Be the Comeback Play of 2026.

CoreWeave (NASDAQ: CRWV) splashed onto the scene about a year ago when it launched its initial public offering -- and the stock went on to soar more than 300% over just a few months. The reason for the investing excitement? CoreWeave was offering something many tech giants greatly needed: capacity for artificial intelligence (AI) workloads. AI has been a huge area of focus for companies over the past few years as it is seen as the key to increased efficiency, cost savings, and innovation. And all of this should produce earnings growth and positive share price performance. Companies such as CoreWeave -- offering AI products and services to customers -- have been early to reap the rewards. In recent quarters, CoreWeave's revenue has jumped in the triple digits. But the performance of AI stocks, including CoreWeave, has lost momentum over the past few months. Investors have worried about a potential slowdown in AI spending, and other pressures, such as the war in Iran, have weighed on demand for growth stocks. CoreWeave stock has dropped about 50% from its high. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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