CoreWeave Q1 Loss Narrows Despite Surge In Revenues

(RTTNews) - CoreWeave Inc. (CRWV) on Thursday said its net loss for the first quarter widened from last year, despite revenues surging.

Net loss widened to $740 million, or $1.40 loss per share, from a net loss of $315 million, or $1.49 loss per share, in the year-ago quarter.

Revenue more than doubled to $2.08 billion from $982 million last year.