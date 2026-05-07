CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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07.05.2026 23:28:04
CoreWeave Q1 Loss Narrows Despite Surge In Revenues
(RTTNews) - CoreWeave Inc. (CRWV) on Thursday said its net loss for the first quarter widened from last year, despite revenues surging.
Net loss widened to $740 million, or $1.40 loss per share, from a net loss of $315 million, or $1.49 loss per share, in the year-ago quarter.
Revenue more than doubled to $2.08 billion from $982 million last year.
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