CoreWeave Says Its AI Demand Is 10 Times Its Capacity Through 2027. I Think Micron Stock Is Still Worth Buying.

Shares in memory chipmaker Micron Technology (NASDAQ:MU) jumped more than 10% on Nov. 11, trading near $820 as I write this. The jump came the morning after artificial intelligence (AI) cloud provider CoreWeave (NASDAQ:CRWV) posted third-quarter results, and much of the chip sector climbed with it.

On the earnings call, CEO Michael Intrator said CoreWeave has 10 times as much qualified demand as available capacity through the end of 2027. It was good news after Micron shares fell around 23% over Nov. 4 and Nov. 5.

But CoreWeave didn't mention memory once on the call. And I think the link to Micron's sales is less direct than the stock's jump implies.

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