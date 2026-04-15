CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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15.04.2026 20:10:00
CoreWeave sees a $7 billion win from an unconventional customer. Financial firms want AI chips, too.
The arrangement shows that computing is increasingly relevant to the financial sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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