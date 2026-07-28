CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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28.07.2026 18:29:53
CoreWeave Shares Fall 30% in a Month as AI Cloud Valuations Contract
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Nachrichten zu CoreWeave
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06:21
|Erste Schätzungen: CoreWeave mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer (finanzen.at)
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)