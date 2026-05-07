Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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07.05.2026 22:55:00
CoreWeave shares plunge. Revenue doubles but AI costs are rising.
The stock is choppy as investors weigh record-breaking demand against widening losses.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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