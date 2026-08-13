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13.08.2026 06:31:29
CoreWeave stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CoreWeave hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,630 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 2,58 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 1,21 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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