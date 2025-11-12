CoreWeave stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CoreWeave hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 1,36 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 133,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 583,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at