CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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31.03.2026 15:13:00
CoreWeave Stock: Beware of the Threat Lurking
Rapid growth will get investors excited for a stock, and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) delivers growth in spades.The neocloud infrastructure company builds specialized artificial intelligence (AI) data centers and then sells the computing power. As AI investments continue, CoreWeave could deliver eye-popping revenue over the next 24 months. Growth can often craft a compelling investment narrative, but there's more to the story here.Here is one red flag to consider before buying CoreWeave stock. It's a big enough deal that it may change your mind altogether.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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