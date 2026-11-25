CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
25.11.2026 23:25:09
CoreWeave Stock Could Soar 125%, According to One Wall Street Analyst, Even After a Price Target Cut. Is It a Buy?
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) has had a brutal month. The AI cloud provider, which rents out Nvidia-powered computing capacity to tech giants, closed at $39.51 on Nov. 20, below its $40 IPO price from March 2025. It briefly rebounded above $48 on Monday, then gave most of that back. At about $42.57 as of Wednesday's market close, the stock is down roughly 70% from its 52-week high of $138.25 and down nearly 77% from its all-time closing high.
Wall Street analysts, meanwhile, are lowering their expectations, but not by much, and the gap between the bulls and the market is the crux of the debate.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
25.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart deutlich (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.11.26
|Börse New York in Rot: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag deutliche Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 springt zum Handelsstart deutlich an (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|39,61
|2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.