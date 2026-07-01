CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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01.07.2026 15:53:52
CoreWeave Stock Drops Sharply on Report of Meta AI Cloud Business
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