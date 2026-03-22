CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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22.03.2026 16:10:00
CoreWeave Stock Gets All the Headlines, but This AI Pick Could Outperform It
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) has taken center stage since its initial public offering last year, thanks to its role in the artificial intelligence (AI) market. The company rents out capacity for AI workloads, something that is in great need right now, and this has translated into explosive growth and stock price performance. CoreWeave is even backed by Nvidia, with the AI giant holding shares in the company.All of this has put CoreWeave in the headlines, but this doesn't necessarily mean it will deliver the biggest AI gain over time. The following AI pick could outperform it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreWeave
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