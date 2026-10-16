Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.10.2026 13:15:00
CoreWeave Stock Is Crashing. This Could Be Great News for SpaceX Investors.
The artificial intelligence (AI) boom has created some unlikely winners over the last few years. But lately, one of its biggest beneficiaries has suddenly become a major headache. CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a leading provider of AI computing infrastructure, has seen its stock plummet as investors question whether the company is borrowing too much to capitalize on surging AI demand.
Meanwhile, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is quietly building a competing business. While SpaceX is best known for rockets and Starlink satellites, the company is becoming a serious player in AI infrastructure following its acquisitions of xAI and Cursor earlier this year.
With several multibillion-dollar capacity agreements beginning to generate revenue, CoreWeave's troubles could create a golden opportunity for SpaceX.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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