CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
22.01.2026 15:15:00
CoreWeave Stock Is Up Over 40% to Start 2026. Here's Why Investors Aren't Too Late.
Few stocks have had as good a start to 2026 as CoreWeave (NASDAQ: CRWV). In under a month, shares of the data center specialist have risen an incredible 40%. That's more than most stocks hope to return in a few years, let alone a few weeks. After a run like that, it's logical to wonder if this is the start of something bigger, or just a fluke.I think there's a case to be made for both sides, but I do lean more bullish than bearish on this stock. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
