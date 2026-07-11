CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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11.07.2026 13:30:00

CoreWeave Stock Sank 11% After Mark Zuckerberg's Meta Unveiled a Cloud Business Plan

On July 1, several media outlets reported that Meta Platforms (NASDAQ: META) was forming a new business unit, internally dubbed "Meta Compute", to sell its excess AI cloud capacity to third-party customers. Meta will reportedly sell both its raw GPU computing capacity and remote access to its infrastructure to companies so they can run their own AI models. Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV), a leading neocloud provider that provides many of the same services, have dropped nearly 11% since that news broke. Does that pullback represent a buying opportunity or a dire warning for the company's future?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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