CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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14.11.2026 16:15:01
CoreWeave Stock Surges as Revenue Soars. Is It Too Late to Buy the Stock?
Neocloud stocks have seen considerable pressure this year, but CoreWeave (NASDAQ:CRWV) just gave investors something to cheer about when it reported its third-quarter results. The sector has been hit with a trio of headwinds in 2026, which is why it may not be a good idea to chase the current rally.
First, the group was hit with questions about how the space will finance the current build-out, especially as interest rates have begun to rise. Second, IT consultant Gartner predicted that 80% of neoclouds would cease independent operations by 2030, as artificial intelligence (AI) revenue would not support the build-out and, with high financing costs, they would not generate sufficient returns on investment. Finally, midterm elections saw many anti-data center candidates win office and quickly call for a data center moratorium and tougher permitting requirements.
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