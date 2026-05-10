CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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10.05.2026 05:20:00
CoreWeave Stock Was Just Slammed. Is This a Buy-the-Dip Moment?
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV) tumbled more than 11% on Friday, the day after the artificial intelligence (AI) cloud infrastructure specialist released its first-quarter results. The drop came after a torrid run for the stock; heading into earnings, shares had nearly doubled in 2026. What sent the stock lower wasn't the headline numbers, which on the surface looked transformational. Revenue more than doubled. The contracted revenue backlog approached $100 billion. New deals with Anthropic, Meta, and other AI heavyweights stacked up.But the market zeroed in on what came alongside the report. Second-quarter guidance came in light, capital spending plans crept higher, and the bottom line continued to deteriorate. With shares still up nearly 60% on the year, even after the slide, the question is whether this pullback is the entry point bulls have been hoping for.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu CoreWeave
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