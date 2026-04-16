CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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16.04.2026 13:22:00
CoreWeave upsizes bond deal for an additional $1 billion. AI debt is in vogue.
CoreWeave expanded its high-yield bond offering to $2.75 billion on Thursday after outsized investor and customer demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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